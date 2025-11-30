«Дедушка и внук за работой». Трамп стал героем вирусного семейного фото

На снимке Дональд Трамп изображен вместе со своим маленьким внуком.

«Дедушка и Александр усердно работают», — прокомментировала опубликованное фото родственница политика.

На кадре президент, одетый в белую поло и фирменную красную кепку с провокационной надписью, сидит за столом, удерживая на коленях малыша. Взгляд Трампа прикован к экрану смартфона, в то время как ребенок, ухватившись за воротник дедушки, с наигранной серьезностью надул губки.

Ранее Трамп допустил, что каждый из его детей может стать президентом США.