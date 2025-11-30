«Дедушка и внук за работой». Трамп стал героем вирусного семейного фото
Дональд Трамп запечатлели на семейном фото с маленьким внуком
Младшая дочь 45-го президента США Тиффани Трамп продемонстрировала подписчикам социальной сети X личный момент из жизни американского лидера.
На снимке Дональд Трамп изображен вместе со своим маленьким внуком.
«Дедушка и Александр усердно работают», — прокомментировала опубликованное фото родственница политика.
На кадре президент, одетый в белую поло и фирменную красную кепку с провокационной надписью, сидит за столом, удерживая на коленях малыша. Взгляд Трампа прикован к экрану смартфона, в то время как ребенок, ухватившись за воротник дедушки, с наигранной серьезностью надул губки.
Ранее Трамп допустил, что каждый из его детей может стать президентом США.