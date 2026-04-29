Экономист раскрыла жителям Подмосковья способ не разориться на мясе в мае

Майские каникулы в Подмосковье традиционно ассоциируются с запахом шашлыка, однако в 2026 году этот ритуал грозит стать серьезной статьей расходов. По оценкам экономистов, стандартный семейный пикник на четверых теперь обойдется дороже 5 тысяч рублей. Редакция REGIONS разбиралась, реально ли организовать отдых на природе без лишних трат и по каким причинам индейка в этом сезоне выигрывает у привычной свинины не только в плане пользы, но и в плане выгоды.

Экономист Инна Литвиненко, представляющая комитет по образованию и социальной политике при ТПП РФ, проанализировала стоимость типового «шашлычного набора» (мясо, овощи, соусы, хлеб, угли и розжиг). По ее данным, корзина на семью из четырех человек теперь варьируется от 3,5 до 5,6 тысячи рублей, что минимум на треть превышает показатели 2025 года.

Почему растут цены?

Основными драйверами подорожания стали логистические издержки и рост стоимости топлива. Кроме того, нестабильная обстановка на Ближнем Востоке может спровоцировать перебои с импортными овощами, в частности, с болгарским перцем.

Эксперты предупреждают, что ждать «горящих» скидок непосредственно перед выездом бессмысленно: цены на основные продукты уже зафиксированы. Более того, в пиковые даты (1–3 мая) ожидается дополнительный скачок цен до 3,5%, а на готовое замаринованное мясо — до 15%.

Чтобы праздничный стол не пробил брешь в бюджете, специалисты рекомендуют избегать «географических ловушек».

Место покупки: Закупаться лучше в крупных сетевых магазинах в черте города. В торговых точках вблизи дачных массивов и лесных зон цены на угли, розжиг и мясо выше на 7–12% .

Маринад своими руками: Самостоятельное приготовление мяса экономит до 15% стоимости по сравнению с покупкой полуфабрикатов в ведрах.

Выбор белка: Если говядина и баранина стали слишком дорогими, диетологи советуют переходить на птицу.

Мясо есть разнообразное, но выбор важно делать в пользу легкости и уменьшения количества жира. Впрочем, многое зависит и от способов приготовления. Маринады и кожура на мясе могут добавить и лишних калорий, и холестерина. Эксперты же советуют обратить внимание на следующие варианты мяса и не только:

Индейка: По свойствам близка к красному мясу, но значительно доступнее.

Курица: Абсолютный лидер по бюджетности.

Растительный белок: Чечевица, нут и горох — отличная альтернатива для тех, кто готов к экспериментам.

Кандидат медицинских наук Елена Соломатина и диетолог Анастасия Тараско подчеркивают: экономия может пойти на пользу здоровью, если подойти к процессу осознанно.

Откажитесь от майонеза и уксуса. Эти ингредиенты в маринаде лучше заменить на более здоровые и дешевые альтернативы (например, луковый сок или минеральную воду).

Соблюдайте меру. Оптимальная порция — 3–4 кусочка шашлыка на человека. Качество важнее количества.

Используйте гарниры-филлеры. Овощи на гриле, особенно кукуруза, дают чувство сытости и позволяют сократить потребление дорогого мяса без чувства голода.

Резюмируя: рациональный подход к выбору продуктов и места их покупки позволит сэкономить около 1000 рублей на одну семью. В 2026 году шашлык в Подмосковье становится не просто отдыхом, а упражнением в осознанном потреблении.

