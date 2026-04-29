Опасная привычка не отпускает: как любовь к солярию подвергла опасности жизнь девушки

Молодая девушка из Британии, которой так полюбился темный оттенок на своей коже, продолжает пользоваться солярием, несмотря на признаки возможного повреждения кожи и риск серьезных заболеваний, пишет The Mirror.

19-летняя Меган Блейн начала посещать солярий в 16 лет, пытаясь справиться с неуверенностью после травли в школе за «чрезмерную бледность». Со временем это переросло в зависимость: в пиковый период она загорала ежедневно по 30 минут, сочетая процедуры с инъекциями и кремами.

«Я не думала о рисках. Зависимость полностью взяла надо мной верх. Я уже забыла, как выглядела моя кожа до процедур, хотя, признаться честно, мне это даже нравилось», — призналась она.

Со временем привычка стала влиять на ее жизнь: девушка отказывалась от встреч и выхода на улицу, если считала, что «недостаточно загорела».

Теперь последствия становятся все заметнее. По ее словам, на теле появились многочисленные родинки, некоторые из которых меняют форму — это может быть тревожным сигналом потенциального развития рака после обильного химического воздействия на кожу.

Несмотря на растущие опасения, Меган до сих пор не обратилась к врачу. Врачи предупреждают: чрезмерное использование солярия связано с повышенным риском рака кожи, а игнорирование симптомов может привести к серьезным последствиям.