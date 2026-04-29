В два раза больше инфарктов: как весенние перепады температур бьют по здоровью жителей Подмосковья

Резкие перепады температур, когда после +15 °C внезапно холодает до +3 или 0°C, а после все возвращается — это не просто бытовой дискомфорт, а серьезный стресс для всего организма. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил заслуженный работник здравоохранения Московской области, главврач Домодедовской ЦРБ Андрей Осипов.

Снегопад в конце апреля — это небезобидное явление. В связи с резкой сменой погоды многим жителям Московской области потребовалась помощь медиков. Чаще всего люди жаловались на плохое самочувствие и недомогание, но были ситуации и сложнее. Так, например, специалист отметил, что за последние дни в два раза выросло число пациентов с острым инфарктом миокарда и нарушением кровообращения.

«Резкий перепад температур в середине весны не лучшим образом сказывается на организме человека. Особенно сильно это опасно для граждан с хроническими заболеваниями или метеочувствительностью. Дело в том, что из-за изменения атмосферного давления у человека может случиться спазм сосудов, резкое расширение, а это чревато инфарктом миокарда», — пояснил Осипов.

Непросто сейчас приходятся и жителям Подмосковья с хроническими заболеваниями дыхательной системы. По словам собеседника издания, во время непогоды сильно проседает иммунная система. В таком случае даже легкое переохлаждение может спровоцировать серьезные проблемы с легкими, например, запросто можно «поймать» острый бронхит. Так что в ближайшее время нужно максимально беречь себя, чтобы не свалиться с ОРВИ или чем-то пострашнее.

«Сейчас как никогда нужно позаботиться о своем здоровье. В случае, если уже имеются хронические заболевания, то нужно не пропускать прием лекарств, важно все делать в одно время, а не с опозданием в час или два. Необходимо четко следовать всем назначениям врачей», — подытожил доктор.

В последние дни апреля столицу и область неожиданно засыпало снегом. В свою очередь температура воздуха резко упала с комфортных +15...+20°C, до +3°C и ниже. Ранее эксперт говорил о том, что прохладная и снежная погода задержится в Подмосковье до конца текущего месяца.