Роботы уже работают в аэропортах: в Японии начали заменять грузчиков машинами-гуманоидами

Японская авиакомпания Japan Airlines начала тестировать гуманоидных роботов для работы с багажом в токийском аэропорту Ханэда, пишет Daily Mail. Эксперимент продлится два года и должен частично решить проблему нехватки персонала.

Роботы будут загружать и разгружать контейнеры с багажом — одну из самых тяжелых и травмоопасных задач. В тестах участвуют две модели: компактный Unitree G1 и более крупный UBTech Walker E.

Пока их движения выглядят не слишком уверенно, однако в компании рассчитывают, что уже к 2027 году машины станут частью повседневной работы.

«Использование роботов для тяжелой физической работы принесет сотрудникам значительные преимущества», — заявил глава наземных служб Йоситэру Судзуки.

Главная причина внедрения — дефицит рабочей силы. В Японии около 30% населения старше 65 лет, а число работников сокращается, тогда как поток туристов стремительно растет.

Роботы рассматриваются как более дешевая и стабильная альтернатива: они могут работать без перерывов и выполнять физически сложные задачи.

При этом полностью заменять людей не планируется — за безопасностью и управлением по-прежнему будут следить сотрудники.