Убийство ради квартиры: спустя 15 лет Московский областной суд вынес приговор участникам преступления

Московский областной суд поставил точку в уголовном деле, раскрывающем историю преступления, совершенного более полутора десятилетий назад. Подсудимыми по делу проходили Сергей Шишков и Михаил Холтобин — их признали виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как рассказали в прокуратуре Московской области, трагедия произошла в декабре 2011 года. Злоумышленники вынашивали план незаконного завладения квартирой 58‐летнего мужчины, расположенной на ул. Полбина в Москве. Чтобы реализовать замысел, они вывезли потерпевшего в лесной массив на территории городского округа Подольск. Там обвиняемые нанесли жертве не менее 6 ударов по голове и туловищу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

После совершения преступления фигуранты дела предприняли шаги для реализации своего замысла: они похитили ключи от квартиры и паспорт погибшего, чтобы впоследствии переоформить жилье на себя. Однако тогда раскрыть преступление по горячим следам не удалось — расследование затянулось на долгие годы.

Благодаря кропотливой работе следователей и оперативным мероприятиям правоохранительных органов удалось собрать достаточную доказательную базу, которая позволила привлечь виновных к ответственности. По итогам рассмотрения дела суд вынес следующий приговор: Шишков приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным ограничением свободы сроком на 1 год после освобождения, а Холтобин получил 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего (вероятно, родственников погибшего) о взыскании компенсации за моральный вред, причиненный преступлением. На текущий момент приговор не вступил в законную силу.

