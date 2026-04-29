Су-25 раскрасят небо в цвета флага: Минобороны раскрыло детали парада Победы в Москве

Девятого мая 2026 года на Красной площади в Москве состоится военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие организует Минобороны РФ, об этом сообщили в ведомстве.

В пешей колонне по брусчатке главной площади страны пройдут курсанты и слушатели высших военных академий и училищ. Они представят все виды и отдельные рода войск Вооруженных сил России. Помимо традиционного марша, зрителям покажут в трансляции кадры работы военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции, несут боевое дежурство и боевую службу. В частности, в объективы камер попадут расчеты на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, экипажи Воздушно-космических сил и команды на кораблях Военно-морского флота.

Отдельной частью программы станет пролет авиации. Над Красной площадью пройдут самолеты пилотажных авиагрупп. Кульминацией воздушной части парада, по данным Минобороны, станет маневр летчиков на штурмовиках Су-25. Они выпустят цветные дымы и раскрасят небо над центром Москвы в три цвета российского флага.

