Конец Вселенной ближе, чем мы думали: ученые пересчитали срок «гибели всего»

Вселенная может завершить свое существование значительно раньше, чем считалось — примерно через 20 млрд лет, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование международного исследовательского центра в Испании Donostia International Physics Center.

Ученые предполагают, что вместо постепенного «остывания» солнца нас ждет сценарий так называемого «большого сжатия» — обратного Большого взрыва. В этом случае расширение Вселенной остановится и сменится сжатием: галактики, звезды и планеты начнут сближаться, пока все не схлопнется в одну точку.

По расчетам, это должно происходить через 33,3 млрд лет после Большого взрыва. Учитывая, что сейчас Вселенной около 13,8 млрд лет, «запас времени» составляет менее 20 млрд.

Ключевая идея исследования — темная энергия, сила, раздвигающая Вселенную, может быть не постоянной, а изменяться со временем. Новые данные проекта DESI (карта 47 млн галактик) намекают, что ее влияние может ослабнуть, а затем начать оказывать диаметрально противоположный эффект.

«В таком сценарии материя начнет сжиматься, усиливая образование черных дыр», — отмечают авторы.

Однако ученые подчеркивают: это пока гипотеза. Данные еще проверяются, и окончательные выводы делать рано, поэтому не спешите переживать за наше далекое будущее.