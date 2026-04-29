Штраф до 700 тысяч за сорняки: дачников Подмосковья предупредили о новом законе

Весна 2026 года принесла владельцам дач и приусадебных участков не только радость от первых всходов, но и серьезную головную боль. С 1 марта в России вступили в силу обновленные требования к содержанию земли, и теперь борьба с опасными растениями стала обязательной для всех. За борщевик, американский клен и даже симпатичный золотарник можно получить штраф до 700 тысяч рублей. Агроном из Подмосковья рассказал REGIONS , какие еще сюрпризы преподнесло новое законодательство.

Раньше обязанность уничтожать инвазивные растения касалась в основном владельцев сельскохозяйственных земель. Теперь под удар попали дачные, садовые и приусадебные участки, а также территории под индивидуальное жилищное строительство. Как поясняет агроном из Подмосковья Леонид Суровцев, законодатели ужесточили подход не просто так. Растения-захватчики наносят огромный ущерб природе и сельскому хозяйству, а некоторые из них смертельно опасны для человека. Многие дачники раньше закрывали глаза на заросли за забором, считая, что это чужая проблема. Но теперь ответственность стала персональной. Неважно, кому принадлежит участок — частному лицу, организации или арендатору, за распространение инвазивных видов придется отвечать рублем.

Полный перечень растений, которые необходимо уничтожать, утвержден приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 77 от 13 февраля 2026 года. Безусловный лидер антирейтинга — борщевик Сосновского. Его сок при попадании на кожу под действием солнца вызывает сильнейшие ожоги, которые долго заживают и оставляют рубцы. Если сок попадет в глаза, можно потерять зрение. Ко всему прочему, растение стремительно размножается и душит все вокруг себя.

Но есть в списке и неожиданный новичок — клен ясенелистный, который в народе называют американским. Его завезли из Северной Америки еще в 18 веке и активно высаживали в городах для озеленения. Однако клен оказался агрессором: он подавляет рост дубов, берез и других местных деревьев, выделяя в почву вещества-угнетатели. Его ветки хрупкие, часто ломаются под снегом и ветром, падая на машины и постройки. А пыльца клена — сильнейший аллерген, вызывающий сенную лихорадку.

Не менее опасны золотарник канадский и гигантский. Эти на первый взгляд симпатичные желтые цветы быстро захватывают луга и поля, вытесняя кормовые травы и дикорастущие растения. Амброзия полыннолистная — главный враг аллергиков, ее пыльца способна вызвать тяжелые приступы астмы. Люпин многолистный красив, но коварен: он изменяет химический состав почвы, делая ее непригодной для многих других растений. Замыкает список рейнутрия японская (горец сахалинский) — настоящий монстр, чьи мощные корни проникают в фундаменты зданий, разрушают дорожное покрытие и отмостки домов. Вывести ее невероятно трудно.

Агроном уточняет: если на участке вырос один кустик клена или золотарника, это не повод для паники и не преступление. Речь идет о бесконтрольном разрастании, когда растение начинает доминировать на территории и захватывать новые пространства. Собственник обязан пресекать такое распространение. Наказание за бездействие прописано в статье 8.7 Кодекса об административных правонарушениях. Для обычных граждан штраф составляет от 20 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч. А для компаний и организаций суммы достигают от 400 до 700 тысяч рублей.

Если инспектор придет и увидит, что участок полностью зарос борщевиком или кленом, и никаких действий не предпринимается, штраф неизбежен. При систематическом игнорировании предписаний дело может дойти до суда. В теории это грозит даже изъятием земли, но такие случаи пока единичны и касаются только злостных нарушителей.

Новые правила об инвазивных растениях — лишь часть масштабного обновления земельного законодательства. С 1 марта ужесточены требования к освоению участков. Теперь у собственника есть три года, чтобы начать использовать землю по назначению. Если участок больше года захламлен или зарос сорняками выше метра на половине площади, это грозит штрафом в размере 1-1,5 процента от кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей. Кроме того, продолжают действовать штрафы за нарушение пожарной безопасности: мангал нельзя ставить ближе 5 метров от дома, а костер — ближе 50 метров. Складирование мусора в неположенных местах тоже под запретом. Весна 2026 года окончательно превратила дачный сезон в зону повышенной юридической ответственности.

