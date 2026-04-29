Представители РУВИКИ приняли участие в Российском интернет-форуме

Интернет-энциклопедия РУВИКИ стала участником XXX Российского интернет-форума (РИФ-2026), в рамках которой участники обсудили ключевые технологические и отраслевые тренды. Об этом сообщили в пресс-службе энциклопедии.

Ее представители создали брендированную зону с интерактивным ИТ-квизом, где можно было проверить свои знания, получить призы и познакомиться с возможностями энциклопедии.

На форуме собрались представителей бизнеса, государства и ИТ-сообщества, они затронули вопросы регулирования отрасли, поддержки ИТ-сектора, развития цифровых технологий и их влияния на общество. В ходе деловой программы представители РУВИКИ приняли участие в конференции «Технологический ландшафт 2026–2030: от ИТ-инфраструктуры к экономике агентов» и обсудили развитие нейросетей, сценарии их применения и вопросы доверия к технологиям.

«ИИ не заменит вас — вас заменит человек, который умеет им пользоваться. Проекты, использующие мощности ИИ, будут выигрывать рыночную конкуренцию. При этом крайне важно осуществлять контроль над работой агентов для обеспечения корректности процессов и достоверности информации», — заявил советник заместителя генерального директора по развитию продуктов и информационных технологий РУВИКИ Сергей Стольников.

Кроме того, команда интернет-энциклопедии присоединилась к дискуссии «Учиться или генерировать: в поисках баланса», которую посвятили влиянию искусственного интеллекта на образование. Заместитель генерального директора РУВИКИ Елена Литовченко подчеркнула, что достоверность является главной ценностью энциклопедии, где объединяются современные технологии и классическая академическая экспертиза.

В ходе форума также состоялась сессия «Новая реальность профессий: естественный или искусственный интеллект?», где обсудили тему изменений на рынке труда под влиянием ИИ.

