Ашитковскую сельскую врачебную амбулаторию открыли после ремонта в Воскресенске

В Воскресенске открыли после ремонта Ашитковскую сельскую врачебную амбулаторию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В рамках ремонта в здании заменили коммуникации, привели в порядок кровлю, выполнили внутреннюю отделку, установили новую мебель.

Прием здесь ведут терапевт, педиатр, врач общий практики и стоматолог. Также открыт дневной стационар. Ежемесячно будет проводиться выезд мобильных маммографа и флюорографа, а также узких специалистов.

«Благодаря выполненному ремонту более 4,3 тыс. человек — а это и взрослые, и дети — смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

