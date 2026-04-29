Химик объяснил, чем опасен бензол в воздухе Туапсе после пожара на НПЗ

В воздухе Туапсе после пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе зафиксировали незначительное превышение предельно допустимой концентрации бензола. Это вещество относится ко II классу опасности, то есть к сильно опасным для здоровья соединениям, пояснил в беседе с «Лентой.ру» кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Об этом пишет Lenta.ru.

Эксперт уточнил, что бензол одновременно токсичен и канцерогенен. Он поражает организм при вдыхании, через желудочно-кишечный тракт и даже при попадании на кожу. В зоне риска прежде всего центральная нервная система, печень, почки и головной мозг. Степень вреда напрямую зависит от кратности превышения: если оно незначительное — в два-три-четыре раза, катастрофических последствий Дорохов не ждет. При превышении в десять и более раз у людей, длительно находящихся в загрязненной зоне, возможны серьезные негативные эффекты.

Напомним, ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил о незначительном росте концентрации бензола в Туапсе. Жителям рекомендовали ограничить время на улице, держать окна закрытыми, чаще делать влажную уборку, промывать слизистые и использовать медицинские маски. Дорохов подчеркнул, что при небольших отклонениях от нормы паниковать не стоит, но власти и экстренные службы обязаны контролировать ситуацию, не допуская опасного накопления загрязнителя.

Ранее сообщалось, что в Туапсе тушат пожар на территории нефтезавода.