В Домодедовской больнице спасли пациента с опасной аневризмой почечной артерии

В учреждение на скорой доставили жителя с почечным кровотечением. Выяснилось, что у него аневризма почечной артерии. Это опасное состояние, при котором стенка артерии истончается и может разорваться. Обычно в таких ситуациях пациентам удаляют орган, однако подмосковные врачи решили спасти почку и провели эмболизацию сосудов.

В результате через прокол под рентген-контролем они провели искусственную закупорку кровеносных сосудов, чтобы остановить кровотечение и устранить сосудистую патологию. После этого аневризма значительно уменьшилась в размерах, и кровоснабжение почки пришло в норму. Пациент пока остается в больнице, но его жизни уже ничего не угрожает.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.