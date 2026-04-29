Жителям Подмосковья рассказали, как будет работать общественный транспорт в период праздников

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали жителям, как будет работать общественный транспорт в период первых майских праздников.

Так, 1 и 3 мая автобусы будут работать по графику воскресенья, а 2 мая — по графику субботы. Пригородные поезда 30 апреля будут работать по расписанию пятницы, 1 и 2 мая — по расписанию субботы, 3 мая — по расписанию воскресенья.

На период праздничных дней в регионе назначат 49 дополнительных поездов. Также с 30 апреля будет увеличено количество поездов, курсирующих между Россией и Белоруссией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске рабочего движения по участку ЮЛА.