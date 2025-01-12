Действующий президент Хорватии Миланович провозгласил свою победу на выборах

Зоран Миланович, занимающий пост президента Хорватии, объявил о своей победе на выборах главы государства, которые состоялись 12 января. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости.

Согласно данным экзит-пола, на выборах президента Хорватии с большим отрывом лидирует кандидат Миланович, набравший 77,86% голосов. Его оппонент Драган Приморац получил 22,14% голосов.

Выборы проходили с 07:00 до 19:00 по московскому времени на более чем 6700 избирательных участках в Хорватии и в 105 местах для голосования в 38 других государствах по всему миру. Всего в выборах приняли участие порядка 3,7 млн избирателей.

29 декабря в Хорватии состоялся первый тур президентских выборов. По информации Государственной избирательной комиссии, явка составила 45,99%. В результате голосования во втором туре оказались Миланович и Приморац.