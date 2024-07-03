Депутат Чепа дал оценку вероятности Пекина завершить спецоперацию одним звонком

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексея Чепы, глава государства Владимир Путин четко изложил условия, удовлетворяющие Москву на переговорах с Киевом. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что в случае, если кто-то из политиков, включая председателя КНР Си Цзиньпина, возьмут на себя ответственность за выполнение данных условий и сообщат об этом президенту РФ, разговор будет серьезным.

Напомним, что ранее лидер Финляндии Александр Стубб заявил, что один телефонный звонок китайского лидера может завершить украинский конфликт. По его мнению, Владимир Путин «был бы вынужден» согласиться на мирные переговоры при получении такого предложения от Пекина.