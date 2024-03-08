Западные корпорации активно скупают земли на Украине за бесценок, заявил ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес.

Он отметил, что, пытаясь поддерживать Украину, Запад преследует корыстные цели.

По его словам, спонсирование киевского режима превратилось в отмывание денег для военно-промышленного комплекса США. При этом интересы европейцев не учитываются.

Уоллес считает, что Украина практически уничтожена, и произошло это на деньги европейских налогоплательщиков.

Ранее Уоллес называл Украину «безнадежным случаем коррупции».