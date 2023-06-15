Депутат Кошелев объяснил важность нейросети «Жириновский»

Сегодня на ПМЭФ представили первую версию искусственного интеллекта «Жириновский», который прошел первичное обучение, отсмотрел терабайт научных публикаций, интервью и телевизионных выступлений покойного главы партии ЛДПР. Депутат нижней палаты парламента Владимир Кошелев пояснил, какие задачи станет выполнять нейросеть «Жириновский» и кто в будущем сможет ей пользоваться. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что данный проект имеет исследовательский и научный характер. С помощью этой нейросети изучаются проблемы и вызовы, влекущие за собой внедрение искусственного интеллекта.

Кошелев подчеркнул, что этот проект еще совсем не завершен, представлена только самая первая его версию.