Депутат Журова: Киев осознает невозможность возврата утраченной земли

Украина уже осознала невозможность возврата территорий, вошедших в состав России, включая Крым. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Депутат отметила, что Россия давно определила свою позицию по территориальным вопросам. По ее словам, даже украинская сторона прекрасно понимает, что эти земли уже не вернуть. Поэтому, как подчеркнула Журова, отказ Киева от территориальных претензий стал бы разумным политическим решением.

При этом она обратила внимание на роль американского президента Дональда Трампа как потенциального посредника, который может поспособствовать урегулированию, чтобы помочь Украине закрыть эти вопросы.

Ранее в Германии допустили, что Европа может не согласиться с итогами встречи Путина и Трампа.