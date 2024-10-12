Der Spiegel: Киев готов уступить Москве украинские территории во обмен на мир

Украинское руководство обсуждают сценарий завершения продолжающегося конфликта с Россией, при котором страна должна будет пойти на определенные территориальные территории, пишет со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника немецкая Der Spiegel.

По словам собеседника издания, к России могут отойти уже находящиеся под контролем ВС РФ территории, включая Крым и Донбасс.

«Мы считали, что победой должна стать безоговорочная капитуляция России. Но без уступок это невозможно. Сделка должна быть выгодна в том числе для России», — сказал собеседник Der Spiegel.

В продолжение темы чиновник высказал уверенность, что уровень поддержки Киева со стороны Евросоюза и за океаном будет «медленно, но верно снижаться».

Ранее сообщалось, что лидер «Океана Эльзы» Вакарчук назвал киевский концерт с рейдом военкомов «радостью и праздником».