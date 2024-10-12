Лидер «Океана Эльзы» Вакарчук назвал киевский концерт с рейдом военкомов «радостью и праздником»

Минувшей пятницей вечером представители территориальных центров комплектования (ТЦК) устроили в центре Киева серьезную облаву на поклонников творчества местной рок-группы «Океан Эльзы». Военкомы буквально ловили на выходе людей после концерта, запихивали в автобусы и увозили в неизвестном направлении.

Произошедший произвол не заставил долго ждать реакции людей, которые начали массово сдавать билеты на концерт группы. Есть и такие, кто их перепродает, не желая рисковать и идти на выступление Святослава Вакарчука.

Сам же фронтмен музыкального коллектива совершенно не унывает. Мало того, как заявил журналистам местных СМИ Вакарчук, для него всё произошедшее — веселье и радость.

«Мы очень счастливы, что столько людей пришли и приходят нас поддержать, слушают нашу музыку. <…> Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка», — сказал он.

Как передает украинский телеканал ТСН, комментируя вчерашний концерт, Вакарчук ушел от прямого ответа на вопрос о своем личном отношении к рейду военкомов, хватавших и увозивших людей.