Диалог в День независимости — вот что сказали друг другу Зеленский и лидер Узбекистана

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил Владимира Зеленского с Днем независимости Украины, а тот поблагодарил его за поддержку и гуманитарные инициативы. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой социальные сети украинского президента.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского с Днем независимости Украины. В своем поздравлении он подчеркнул традиционные дружеские связи и стремление к дальнейшему сотрудничеству между Украиной и Узбекистаном.

В ответ на поздравление Зеленский выразил благодарность за поддержку, которую Узбекистан оказывает Украине. Он отметил, что ценит позицию Мирзиеева в вопросах территориальной целостности Украины, а также гуманитарные инициативы, связанные с организацией отдыха украинских детей в Узбекистане.

