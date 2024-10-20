DikGAZETE: улыбка Путина во время слов о НАТО стала серьезным ударом по Западу

Турецкая DikGAZETE прокомментировала ряд заявлений президента России Владимира Путина об Украине, РФ и НАТО, сделанных на недавней встрече российского лидера с мировыми СМИ в преддверии стартующего скоро саммита БРИКС в Казани.

Как приводится в материале издания, улыбка Путина во время его слов о НАТО стала, по сути, серьезным ударом по врагам России.

Напомним, президент РФ посоветовал журналистам спросить у руководства Североатлантического альянса, когда НАТО «надоест воевать с Россией». А после заявил, что страна и российский народ готовы к продолжению борьбы до победного конца.

«Запад и его марионетки хотят, чтобы Путина считали слабым, трусливым и робким. Президент России же делает уверенные заявления и иногда многозначительно улыбается», — говорится в публикации.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал четкие условия для урегулирования конфликта на Украине.