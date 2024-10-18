Путин выступил за долгосрочный мир на Украине
Путин выступил против перемирия с Украиной на неделю, на две или на год
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Российский президент Владимир Путин назвал четкие условия для урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС вечером в пятницу, 18 октября.
По данным издания, урегулирование украинского конфликта возможно только при создании условий для долгосрочного мира. При этом, речь о кратком перемирии даже не может идти – ведь именно такие перемирия противник может использовать для себя как лазейку для перевооружения.
Путин уточняет, что все мирные процессы не должны быть связаны с недельным или годовым перемирием, которое страны НАТО могут использовать для перевооружения. Ранее уточнялось, что генсек НАТО уже заявлял о том, что Германия будет использовать и дальнейшую закупку вооружений для поддержки Киева.