Путин выступил за долгосрочный мир на Украине

По данным издания, урегулирование украинского конфликта возможно только при создании условий для долгосрочного мира. При этом, речь о кратком перемирии даже не может идти – ведь именно такие перемирия противник может использовать для себя как лазейку для перевооружения.

Путин уточняет, что все мирные процессы не должны быть связаны с недельным или годовым перемирием, которое страны НАТО могут использовать для перевооружения. Ранее уточнялось, что генсек НАТО уже заявлял о том, что Германия будет использовать и дальнейшую закупку вооружений для поддержки Киева.