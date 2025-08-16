Дипломатия и демонстрация силы: как B-2 Spirit стал участником саммита на Аляске

Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью NEWS.ru высказал предположение, что пролет американского стратегического бомбардировщика B-2 Spirit во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа мог быть демонстрацией ядерной мощи. Этот самолет, известный как «невидимка», ранее использовался для ударов по ядерным объектам в Иране.

«Привлечение B-2 Spirit, вероятно, должно было напомнить, что Америка остается ядерной державой, — отметил Кнутов. — Однако для России в этом нет ничего нового или неожиданного». Эксперт подчеркнул, что российская сторона прекрасно осведомлена о военных возможностях США.

Встреча лидеров двух стран проходит на фоне сложной международной обстановки. Наблюдатели отмечают, что подобные демонстрации военной техники во время дипломатических переговоров не являются редкостью и служат своеобразным напоминанием о стратегическом потенциале сторон.