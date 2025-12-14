Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал мнение, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести выборы в стране связаны с предполагаемым вхождением войск НАТО.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп в прошлый вторник призвал провести президентские выборы в Украине. По его мнению, президент Зеленский использует военный конфликт для того, чтобы отложить голосование и остаться у власти. В свою очередь, глава украинского государства заявил о готовности к выборам при условии временного прекращения огня.

«То, что Зеленский делает, — это попытка втянуть европейцев и американцев на Украину в качестве условия для проведения выборов. И как только НАТО войдут на Украину, они останутся там навсегда. Это будет гарантией того, что не придется идти на какие-либо уступки России», — сказал Дизен.

По мнению эксперта, глава киевского режима предпринимает столь отчаянные действия, осознавая неизбежность российской победы на поле боя. Поэтому призыв Зеленского к перемирию можно рассматривать как последнюю попытку отсрочить полную победу Москвы.

Дизен утверждает, что обсуждение нейтралитета Украины, уступок территорий или проведения выборов на Украине начинается только тогда, когда российские войска одерживают верх.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский пытается испортить американский план по Украине.