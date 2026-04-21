Итоги I квартала: 7,3 млрд руб. поступило в бюджеты округов Подмосковья от распоряжения землей и имуществом

Первый квартал 2026 года принес региону весомые финансовые результаты в сфере распоряжения земельными ресурсами и имуществом. По данным Министерства имущественных отношений Московской области, местные бюджеты пополнились на 7,3 млрд руб. за счет аренды и продажи участков — это 23% от годового плана в 31,8 млрд руб. Примечательно, что показатель превысил результаты аналогичного периода прошлого года на 100 млн руб., демонстрируя положительную динамику развития имущественно‐земельного сектора.

Особого внимания заслуживает рост поступлений от перераспределения земельных участков: в бюджеты округов направлено 1,1 млрд руб., что на 1,4 млн руб. больше, чем в I квартале 2025 года. Такую статистику озвучил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, подчеркнув эффективность реализуемых мер по управлению региональным имуществом.

Лидерами по объемам поступлений в марте стали: Одинцовский округ (480 млн руб.), Красногорск (289 млн руб.) и Химки (272 млн руб.).

Достигнутые результаты — итог слаженной работы органов местного самоуправления, Министерства имущественных отношений и Комитета по конкурентной политике Московской области. Совместные усилия позволили вывести на рынок перспективные земельные участки и объекты капитального строительства, обеспечить максимальную прозрачность аукционных процедур и создать комфортные условия для участия в торгах представителей бизнеса и частных инвесторов.

