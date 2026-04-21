«Сундук с историями»: добровольцы подарили праздник пациентам НИКИ детства

В отделении ревматологии многопрофильного стационара НИКИ детства состоялось интерактивное мероприятие «Сундук с историями». Его организовали волонтеры, чтобы помочь детям, проходящим лечение, отвлечься от больничных будней, снять психологическое напряжение и создать атмосферу радости в непростой период терапии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Праздник начался с увлекательной литературной викторины. Юные пациенты вспоминали сюжеты любимых произведений, решали тематические задачи и обсуждали поступки книжных героев.

После интеллектуальной разминки дети перешли к творческой части программы. На мастер‐классе под руководством наставников они принялись за создание авторских поделок — «волшебных палочек». Каждый ребенок вложил в работу частичку своей фантазии: палочки украшались яркими деталями, блестками и необычными элементами.

В зоне аквагрима с помощью безопасных красок ребят превращали в сказочных персонажей и героев мультфильмов. Завершился праздник вручением подарочных книг от библиотеки.

Врачи отделения подчеркивают: подобные встречи формируют уникальную среду, где лечение проходит в атмосфере поддержки, творчества и уверенности в выздоровлении. «Сундук с историями» не только подарил детям минуты радости, но и напомнил всем, что даже в больнице можно найти место для волшебства, дружбы и вдохновения.

