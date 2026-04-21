В Одинцовском техникуме прошел Единый день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет»

18 апреля 2026 года Одинцовский техникум распахнул свои двери для школьников и их родителей: здесь состоялся Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет», который реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщила пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Мероприятие собрало не только будущих абитуриентов и их семьи, но и представителей ведущих предприятий региона — социальных партнеров техникума. Среди гостей присутствовали делегаты от АО «Мособлгаз», АО «Арсенал» КрЗПП и Производственного холдинга «Деталь Бизнеса». Представители компаний провели презентации, подробно рассказав о деятельности своих организаций и перспективах трудоустройства выпускников. Они поделились реальными историями успеха молодых специалистов, уже работающих на предприятиях, и обозначили ключевые компетенции, востребованные на современном рынке труда.

Администрация техникума представила гостям перспективы обучения по программам «Профессионалитета». Особое внимание уделили преимуществам целевого обучения: слушатели узнали, как выстраивается взаимодействие с предприятиями‐партнерами, какие гарантии трудоустройства предоставляются выпускникам и какие карьерные траектории открываются после окончания учебы.

Важной частью программы стали родительские собрания. Родители получили возможность напрямую пообщаться с администрацией и преподавателями, задать все интересующие вопросы о правилах приема, условиях обучения, стипендиальных программах и социальной поддержке студентов.

Для школьников организовали профессиональные пробы — практический формат знакомства с будущими профессиями. Ребята смогли «примерить» на себя специальности в рамках двух кластеров: «Центр цифрового развития Московской области по отрасли «Информационные технологии» и «Топливно‐энергетический комплекс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об использовании ИИ в сфере образования в регионе.