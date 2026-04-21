«Сказки не воспитают ответственность»: Мария Шукшина призвала снимать кино о реальных исторических личностях

Известная российская актриса, телеведущая и общественный деятель Мария Шукшина, дочь легендарного писателя и режиссера Василия Шукшина, высказалась о проблемах современного кинематографа и его роли в воспитании подрастающего поколения, пишет NEWS.ru.

Накануне артистка призвала снимать больше фильмов о реальных исторических личностях, поскольку, по ее убеждению, именно подлинные истории способны формировать у зрителя, особенно молодого, чувство сострадания и сопричастности к прошлому своей страны, в то время как сказки и вымысел не могут воспитать настоящую ответственность.

«Очень важно сейчас снимать реальные истории о конкретных людях, это очень важно. У нас их сегодня очень мало, и, если снимают сериалы или кино о конкретных исторических личностях, в основном над ними глумятся, с 1990-х годов пошла такая тенденция», — отметила Мария.

Шукшина уже привлекала внимание общественности своими резкими высказываниями на другие острые темы. Например, она неоднозначно прокомментировала идею платить школьницам за беременность и роды, назвав ее вредной и разрушительной для молодого поколения.

