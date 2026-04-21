Подмосковные медколледжи опубликовали правила приема и списки специальностей

Для будущих абитуриентов и их родителей, планирующих поступать в учреждения среднего профессионального медицинского образования, REGIONS подготовил подробный гид по колледжам Московской области. В материале собрана актуальная на 2026 год информация об адресах, специальностях, проходных баллах и стоимости обучения, а также перечень необходимых документов и советы экспертов.

Ключевым учебным заведением региона является ГБПОУ Московской области «Московский областной медицинский колледж № 1», созданный в 1961 году как зубоврачебное училище и сегодня представляющий собой крупнейший центр подготовки среднего медперсонала. После присоединения в 2015 году нескольких училищ из разных городов области колледж располагает разветвленной сетью филиалов, адреса и контакты которых опубликованы для удобства абитуриентов. Головное отделение находится в Москве на улице Щепкина, а полный список филиалов охватывает множество населенных пунктов Подмосковья.

Для поступления в медицинский колледж потребуется стандартный пакет документов: паспорт, аттестат об окончании 9 или 11 классов, СНИЛС, медицинская справка по форме 086/у, четыре матовые фотографии размером 3×4 см и, при наличии, документы, подтверждающие льготы. Прием документов в государственные колледжи традиционно проходит с 20 июня по 15 августа. Среди наиболее востребованных и перспективных специальностей выделяются «Сестринское дело», «Лечебное дело» (квалификация «фельдшер»), «Лабораторная диагностика» и «Фармация».

Опытные преподаватели советуют абитуриентам не гнаться исключительно за престижем, а выбирать колледж или филиал с хорошей практической базой, желательно расположенный в городе с собственной больницей. Иногородним студентам необходимо заранее уточнять наличие общежития — у Московского областного медицинского колледжа № 1 оно имеется. Также рекомендуется подавать документы сразу в несколько учебных заведений, чтобы повысить шансы на зачисление на бюджетное место, и внимательно следить за обновлениями информации на официальных сайтах колледжей весной, когда публикуются окончательные цифры приема.