В Дубае появилась детская игровая зона от производителя Московской области

В престижном районе Business Bay в Дубае открылась новая детская игровая площадка от подмосковной компании. Как сообщили в пресс‐службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, объект расположился всего в 850 м от всемирно известного небоскреба Бурдж‐Халифа.

Компания специализируется на создании детских игровых, научных и спортивных площадок. Новая зона, произведенная в Мытищах, ориентирована на самых маленьких посетителей: каждая деталь здесь продумана с точки зрения безопасности и пользы для развития ребенка.

Пространство оборудовано разнообразными элементами, стимулирующими активность и любопытство малышей. Здесь есть закрытые тоннели для веселых приключений и интерактивные панели с тактильными элементами — они помогают развивать мелкую моторику и сенсорное восприятие.

Особое внимание при создании площадки уделили материалам и технологиям. В производстве использовали премиальные породы дерева, обеспечивающие эстетику и долговечность, высокопрочный металл с защитным покрытием, специализированные тактильные элементы, адаптированные к жаркому климату Дубая.

Установка площадки в Дубае — важный этап международного развития бренда. Успех проекта подтверждает растущий спрос на продукцию «Лебера» на Ближнем Востоке. Так, в I квартале 2026 года объем продаж компании в странах Персидского залива вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

