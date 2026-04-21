Что купить вместо Haval? Три новинки, которые взорвали рынок Московской области

Рынок новых автомобилей в Московской области демонстрирует стремительный рост. Эксперты «Авито Авто» зафиксировали увеличение спроса на 16%, а средний чек покупки перешагнул отметку в 5,4 миллиона рублей. Рассказываем, какие модели стали фаворитами жителей региона и почему доля китайских брендов начала снижаться, пишет REGIONS.

Структура рынка: Дорогие авто в приоритете

Главным трендом начала 2026 года в Подмосковье стал интерес к высокому ценовому сегменту. Почти треть всех запросов пользователей (27,9%) приходится на автомобили стоимостью свыше 8 миллионов рублей.

Средняя цена: ₽5,42 млн.

Популярные ниши: Сегмент ₽3–5 млн удерживает второе место по популярности (26,3%).

Динамика: Премиальный класс и среднеценовой сегмент (₽5–8 млн) показали рост интереса на 2% и 2,1% соответственно.

Импортозамещение 2.0: Феномен бренда TENET

В 2026 году структура предложения на рынке серьезно изменилась. Впервые за долгое время доля чисто китайских марок снизилась (с 67,5% до 58,7%), уступив место российским брендам, доля которых выросла до 17,2%. Особое внимание аудитории привлекли модели T4 и T7 от нового бренда TENET, которые стали лидерами в бюджетном сегменте (2–3 млн рублей). При этом LADA остается бессменным лидером среди отечественных производителей с долей в 56%. Также отмечается возвращение интереса к немецкому автопрому — его доля выросла до 12,8%.

Топ-5 моделей: Что покупают в Подмосковье

Лидером симпатий жителей региона остается проверенный временем HAVAL Jolion. Полный список самых востребованных моделей выглядит так:

HAVAL Jolion — стабильный лидер спроса.

SWM G05 Pro — амбициозная новинка, быстро набравшая популярность.

SWM G01F — еще один представитель бренда, вошедший в топ.

HAVAL M6 — практичный выбор для семьи.

Geely Monjaro — флагман, удерживающий позиции в премиальном секторе.

Также в списках активного спроса значатся Toyota Highlander, Solaris HC, технологичный Lynk & Co 900 и Belgee X70.

Электрификация и прозрачность сделок

Доля электрокаров и гибридов в Подмосковье достигла впечатляющих 12%, что значительно выше среднероссийских показателей. Покупатели стали больше доверять прозрачным инструментам покупки. Сервисы верификации наличия авто и фиксации цен (например, «Селект») показали рост предложения в регионе на 22,6%. Это говорит о том, что рынок становится более цивилизованным: покупатели хотят видеть рекомендованные цены (РРЦ) и реальные скидки без скрытых условий.