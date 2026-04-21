Более 8 тыс. человек посетили День открытых дверей в колледже «Энергия»

День открытых дверей прошел в колледже «Энергия» в Реутове и в четырех СП в Балашихе, Электроуглях и Ногинске. Мероприятия посетили более 8 тыс. человек, сообщает Министерство образования Московской области.

Акция была организована в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Перед ней в школах округов прошли классные часы на тему обучения в колледжах и техникумах.

День открытых дверей стартовал с родительского собрания. Представители учреждения и работодатели рассказали о преимуществах обучения в кластерах колледжа.

Также прошли встречи с работодателями, профессиональные пробы, мастер-классы, квизы, экскурсии по мастерским и лабораториям, где школьникам представили оборудование, имитирующие реальное производство.

