В Балашихе построят многопрофильную клинику

В микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха продолжается строительство многопрофильной клиники, специалисты ведут фасадные работы, монтаж оконных блоков и инженерных коммуникаций, внутреннюю отделку помещений — стройготовность объекта достигла 48%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», их планируют завершить в 2028 году. В состав медцентра войдут стационар более чем на 1,1 тыс. коек, консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, региональный сосудистый центр, 23 операционных, оснащенных, отделение реанимации. В учреждении будут работать более 3 тыс. специалистов, там установят около 30 единиц тяжелого оборудования: КТ, МРТ, маммографы, ангиографы, рентгены, УЗИ экспертного класса.

