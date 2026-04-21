Любовь по расчету: ученые доказали, что мужчины ищут выгоду в отношениях не реже женщин

Вопреки сложившемуся стереотипу, «искателями наживы» могут быть не только женщины, но и мужчины, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences. Ученые выяснили, какие черты характера чаще всего связаны с поиском партнера ради выгоды.

В опросе участвовали 351 человек, и исследователи обнаружили, что склонность к таким отношениям чаще встречается у людей с нарциссическими и импульсивными чертами. «Речь идет не просто о предпочтении обеспеченного партнера, а об эксплуатирующей стратегии», — пояснил автор работы Леннарт Фрайт.

По его словам, подобное поведение наблюдается у обоих полов, хотя у мужчин оно встречается реже. «Если это универсальная стратегия, логично, что мужчины тоже ее используют», — отметил он.

Также ученые выявили дополнительные признаки: такие люди чаще живут в крупных городах и среди них много студентов. Эксперт предупреждает, что иногда подобные мотивы могут скрываться за внешне «идеальным» поведением.

При этом специалисты отмечают, что выводы носят общий характер и не применимы к каждому конкретному случаю. Выбор партнера — непростая задача, и не стоит разочаровываться в людях из-за существования меркантильных личностей.