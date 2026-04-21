«Грудь была кошмарной»: Ефим Шифрин с иронией вспомнил свою фигуру в молодости

Российский артист эстрады, юморист и шоумен Ефим Шифрин, который в свои 70 лет продолжает активно выступать и радовать публику, недавно поделился с поклонниками необычными и весьма ироничными воспоминаниями о своей молодости, пишет Super.ru.

В своем фирменном стиле, сочетающем самоиронию и философские нотки, артист рассказал о том, как в молодости выглядела его фигура, и, надо сказать, его самооценка была довольно суровой: свою грудь в те годы он назвал «жуткой» и даже «кошмарной».

«Не может быть у человека такой груди. Я пришел в спортзал в 37 лет — Пушкина уже убили. Я очень многих пережил», — рассказал Шифрин.

В том же разговоре артист затронул и более серьезные темы, в частности, размышления о возрасте и о том, как пугающе и неожиданно порой воспринимается собственное старение. Он вспомнил, как в детстве его отец казался ему очень взрослым уже в 50 лет, а теперь, когда сам Ефим Шифрин перешагнул 70-летний рубеж, он задается вопросом: каково это — быть настолько возрастным человеком.

