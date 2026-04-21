«Яблони чахнут, а мох цветет»: эксперт из Подмосковья рассказала, как по виду мха определить, чем больна земля

Многие дачники годами ведут безуспешную войну со мхом, выдирая его, сжигая и заливая химикатами, в то время как он неизменно возвращается, а культурные растения продолжают чахнуть. Специалист садово-паркового хозяйства одного из подмосковных предприятий Марина Платонова в беседе с REGIONS объяснила, что мох — это не сорняк-захватчик, а ценный индикатор, который честно сигнализирует о трех главных бедах почвы: повышенной кислотности, застое влаги и чрезмерной плотности.

По словам эксперта, мох не появляется из ниоткуда. Он выживает там, где огородные растения задыхаются. Платонова подчеркнула, что мох обожает кислую почву с pH ниже 5,5, на которой не могут нормально расти ни огурцы, ни капуста, ни свекла. Второй причиной его появления является застой влаги: если после дождя вода долго стоит лужами, ждите зеленый ковер. Третья причина — тяжелая глинистая земля, лишенная червей и перегноя, в которой корням овощей нечем дышать. Специалист призвала дачников не травить мох, а проверить кислотность почвы и дренаж, так как проблема обычно решается за один сезон без применения ядов.

Платонова также рассказала, что внимательный хозяин может определить проблему на глаз по виду самого мха. Ярко-зеленый, мягкий, стелющийся ковром мох указывает на слишком кислую и мокрую землю, тогда как темный, почти черный и жесткий — на переуплотненную, словно бетон, почву. Она привела пример, когда вокруг дерева рос мох, а заглубленная корневая шейка не давала корням дышать, из-за чего дерево сохло, несмотря на полив и подкормки. После удаления мха и поднятия штамба дерево оживало.

Специалист дала четкий пошаговый план по исправлению ситуации: сначала проверить кислотность лакмусовой бумажкой; если почва кислая — внести доломитовую муку или золу; если мокрая — сделать канавки для отвода воды или поднять грядки; если плотная — перекопать с песком и перегноем. Сам мох необходимо физически удалить граблями, а оголенную землю сразу засеять сидератами, например горчицей или фацелией. Платонова предупредила, что не стоит ждать чуда за неделю — мох уйдет за сезон, если исправить причину, а не следствие, и самое главное — не оставлять землю голой, иначе на пустое место снова придет мох или сорняк.