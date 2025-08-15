«Движение идет»: Оверчук запланировал переговоры с азербайджанской стороной

На следующей неделе вице-премьер РФ Алексей Оверчук встретится с представителями Азербайджана. Там они обсудят вопросы разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Об этом, как сообщило РИА Новости , он заявил журналистам в пятницу, 15 августа.

Вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил о планировании контактов с Азербайджаном. Встреча ориентировочно состоится в конце следующей недели. Но сначала Оверчук посетит Ереван, где обсудит восстановление транспортных связей на Южном Кавказе.

Затем состоятся переговоры с азербайджанской стороной — там, как уточнил вице-премьер, тоже пойдет речь о транспортных маршрутах. Точная дата и место встречи с азербайджанскими представителями пока не уточняются. Говоря о переговорном процессе, Оверчук подчеркнул, что «движение идет».

