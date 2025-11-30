«Двойное сито». США просеивают все дела соискателей убежища через ускоренную проверку

Политика

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм анонсировала введение тотальной проверки для всех соискателей убежища в стране.

Цель инициативы — тотальный пересмотр всех ожидающих рассмотрения дел для подтверждения правомерности пребывания заявителей.

Ноэм подчеркнула, что существующая процедура предусматривает ежегодный мониторинг, включающий собеседования и комплексные проверки. Нововведение заключается в ускорении и массовом применении этого процесса ко всем подавшим ходатайства.

Процедура будет проведена в сжатые сроки для каждого просителя убежища, ответила министр в эфире NBC. Нужно будет удостовериться, что основания, по которым они изначально получили защиту, остаются в силе. Кроме того, необходимо будет проверить, что эти лица не были вовлечены в деструктивную идеологию и не замешаны в преступной деятельности, представляющей угрозу для американских граждан, добавила она.

