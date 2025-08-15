Джабаров: от саммита на Аляске ждут прогресса в нормализации связей РФ и США

В ходе встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом ожидается достижение определённого прогресса в улучшении отношений между двумя крупными державами, как сообщил Владимир Джабаров, первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации.

Напомним, что в пятницу, 15 августа, в Анкоридже, на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в узком кругу начались переговоры между президентами России и США.

«Ждем определенного прогресса в нормализации связей двух великих держав. И продолжаем внимательно следить за развитием событий в 49-м штате США», — написал политик в своем Телеграм-канале.

Касаясь темы визита главы российского государства на Аляску, Джабаров выразил мнение, что это не сулит ничего хорошего для европейцев и всех тех, кто выступает против России, которых в США предостаточно. По его мнению, они будут продолжать оказывать давление на американского президента.

В ходе встречи, как сообщил сенатор, планируется рассмотреть не только украинскую проблематику и политические аспекты, но и экономические вопросы, включая взаимодействие в Арктическом регионе, сотрудничество в сфере редкоземельных металлов и другие аспекты.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.