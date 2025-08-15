Продажи кофты СССР от челябинского бренда взлетели до небес после визита Лаврова на Аляску

После того как Лавров посетил Аляску в свитере от челябинского бренда, продажи кофты СССР резко выросли, сообщают СМИ.

Напомним, сегодня, в пятницу 15 августа, в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, Сергей Лавров, входящий в состав официальной российской делегации, был замечен журналистами в аэропорту Анкориджа в винтажной кофте с надписью СССР.

Позднее журналисты выяснили, что такую самую кофту изготавливает один из производителей одежды в Челябинске.

В утреннем сообщении в социальных сетях, которое было опубликовано у магазина, говорилось о том, что в продаже имеется женская дизайнерская одежда. Однако теперь эта информация заменена на сообщение о том, что в магазине представлен "уникальный бренд одежды".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.

Ранее сообщалось, что Путин передал через Уиткоффа на встрече орден Ленина для сотрудницы ЦРУ Галлиной.