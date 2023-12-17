Единороссов обяжут платить членские взносы

На прошедшем сегодня съезде «Единой России» взнесены изменения в устав партии. Отныне каждый ее член будет платить обязательные взносы.

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, обязательные взносы вводятся после многочисленных обращений из регионов. Региональные же отделения и будут сами определять размер и порядок выплаты взносов.

Ранее уплата членских взносов в партии носила добровольный характер.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что членами партии являются более 2,5 млн человек. Также от отметил, что 160 тысяч человек присоединились к партии недавно, получив партийные билеты на новых территориях.