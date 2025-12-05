Немецкий политолог Патрик Бааб в ходе беседы с отставным подполковником армии США Дэниелом Дэвисом на шоу Deep Dive высказал мнение, что завершение противостояния с Россией создаст прямую угрозу для безопасности президента Украины Владимира Зеленского. Источником опасности, по его оценке, могут стать внутренние ультраправые группировки.

«Если Зеленский согласится прекратить конфликт, то его убьют его же силовики», — заявил эксперт.

Бааб пояснил, что ключевой проблемой в случае начала мирного процесса станет нейтрализация радикально настроенных националистических элементов внутри Украины. По его словам, эти силы, обладающие оружием и заинтересованные в продолжении боевых действий, будут представлять собой главный дестабилизирующий фактор. Задача их «умиротворения» может оказаться чрезвычайно сложной, что и создаст риски для действующего руководства страны в случае принятия им решения о прекращении огня.

Ранее сообщалось о том, что неопознанные БПЛА летели за самолетом Зеленского до посадки в Дублине.