Степень раскола внутри НАТО из-за вопроса поддержки Украины продолжает нарастать. Соответствующее мнение выразил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в воскресенье, 16 июня, в беседе с Dialogue Works, опубликованной на YouTube .

По словам аналитика, Соединенные Штаты оказывали давление на ФРГ и Польшу, добиваясь от них передачи ракетных батарей Patriot для Киева, но страны отказались. После этого Венгрия заявила о своем отказе что-либо поставлять Украине, напомнил Джонсон.

В то же время, Словакия пытается привлечь к ответственности молодого человека, пытавшегося продать или на самом деле продавшего несколько самолетов Украине, так что в НАТО нарастает раскол, подчеркнул эксперт. Он также добавил, что если объективно взглянуть на ситуацию, признаки данного хаоса уже можно заметить в альянсе.

Джонсон также указал на то, что Евросоюз не прикладывает особых усилий по поддержке украинской стороне и лишь несколько государств из союза готовы помогать Киеву. Уже можно заметить, что Брюссель меняет свою риторику, подчеркнул аналитик.

Ранее политолог Михайлов спрогнозировал расторжение соглашений по Украине при смене президента в Соединенных Штатах.