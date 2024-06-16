В России спрогнозировали расторжение соглашений по украинскому конфликту при новом президенте США

По словам политолога Евгения Михайлова, состоявшийся швейцарский саммит по Украине ничего не означает для нынешнего конфликта, даже соглашения, которые были достигнуты между украинским лидером Владимиром Зеленским и его американским коллегой Джо Байденом, скорее всего, аннулируются при приходе к власти нового президента Штатов после выборов. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что на конференцию в Швейцарии не приехали большая часть глав государств, которые могли бы оказать какое-то влияние на Россию. Отдельные страны и вовсе выдвинули ультиматум, что данный саммит абсолютно бесполезен. Таким образом, данное мероприятие продемонстрировало в очередной раз абсолютный провал Штатов и западных государств по дискредитации России.

По мнению эксперта, при переизбрании президента США после выборов в ноябре к власти может прийти бывший глава Белого дома Дональд Трамп, который в любом случае расторгнет все соглашения предыдущей администрации, поскольку в биографии Трампа на посту президента уж имелись подобные случаи. В случае украинского конфликта большую роль в расторжении сыграет и нелегитимность Зеленского.

Он подчеркнул, что любые обещания стран Запада всегда могут развернуться кардинально на 180 градусов.