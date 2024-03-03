Воинские подразделения западных государств уже давно присутствуют на Украине, заявила на полях проходящего в Сочи Всемирного фестиваля молодежи экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

По словам политика, это уже общеизвестный факт и Западу стоит перестать делать из этого тайну.

«Войска западных стран уже находятся на территории Украины. Это общеизвестный факт. Это не государственная тайна», — цитирует Кнайсль ТАСС.

В беседе с агентством политик сообщила, что британский спецназ уже сейчас проводит тренировки украинских военных на западе Украины.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.