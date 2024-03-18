Экс-канцлер Шредер поддержал решение Шольца не отправлять на Украину ракеты Taurus

Бывший немецкий лидер Герхард Шредер считает совершенно верным решение не поставлять для нужд ВСУ дальнобойные ракеты, которые выпускаются в ФРГ. Точку зрения экс-канцлера привело агентство DPA.

Герхард Шредер возглавлял немецкое правительство с 1998 по 2005 год. Он заявил, что полностью поддерживает решение Олафа Шольца. Сам политик именно так и поступил бы, если занимал этот пост до сих пор.

«С каких пор посредничество в установлении мира перестало быть задачей ответственного политика не только в Германии, но и за ее пределами?» - задал вопрос Шредер.

По его словам, сейчас Шольца хотят выставить как человека, который зря предпринимает попытки снизить эскалацию в украинском конфликте. На самом деле, избранный путь единственно верный. Шредер добавил, что все попытки оппозиции опротестовать такое решение смехотворны.

Ранее сообщалось, что Шольц дал добро на расследование всех обстоятельств, которые связаны с утечкой информации из ФРГ по поводу передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.