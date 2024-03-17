Канцлер Германии Шольц одобрил расследование новой утечки информации о Taurus

Немецкий канцлер Олаф Шольц «дал зеленый свет» проведению расследования касаемо очередной утечки данных о крылатых ракетах Taurus. Об этом политик заявил в беседе с журналистами, его слова передают представители правительства Германии на официальном сайте органа.

По словам Шольца, разглашения тайны – это событие, которого не должно происходить. По мнению немецкого канцлера, в подобных случаях правильным решением всегда является проведение расследования.

До этого глава комитета немецкого бундестага по вопросам обороны Мари Агнес Штрак-Циммерман заявила, что собирается инициировать расследование по вопросу утечки в СМИ секретных данных о ракетах с закрытого брифинга.

Ранее поступала информация о том, что большая часть правящей немецкой коалиции выступила за отправку Taurus Украине в качестве военной помощи.