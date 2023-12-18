Экс-премьер Молдавии заявил, что страна стала проблемой для ЕС

Молдавия превратилась в проблему для Евросоюза, потому что у молдавских властей нет полноценного видения членства своей страны в блоке. Соответствующее заявление сделал молдавский экс-премьер Влад Филат в эфире местного телевизионного канала N4.

На недавнем саммите ЕС было принято решение о старте переговоров по будущему членству Украины и Молдавии в союзе.

В беседе с журналистами Филат заявил, что в настоящий момент Молдавия превратилась в проблему для Евросоюза. По словам политика, действующее правительство республики не имеет четкого представления о членстве в Евросоюзе при учете нынешнего показателя рождаемости и недавнего оттока самой трудоспособной части молдавской населения.

Он заявил, что власти не осознают, что будет происходить и что делать, когда процесс интеграции в блок завершится.